В 2023 году будет реализовано 13 проектов «Измени свой город к лучшему» при поддержке РМК

До конца 2023 года на территориях присутствия Русской медной компании (АО «РМК») будут реализовано 13 проектов, победивших в седьмом сезоне конкурса детских социальных инициатив «Измени свой город к лучшему».

В этом году свои идеи по развитию городской среды и поселений экспертам конкурса представили школьники из 13 населённых пунктов в четырёх регионах России. В Челябинской области наряду с Кыштымом, Карабашем, Варной, Карталами, Коркино, Томинским сельским поселением и посёлком Межозёрный конкурс состоялся в Нагайбакском районе, сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью РМК.

В конкурсе также приняли участие школьники из городов Полевского Свердловской области, Орска Оренбургской области, а также из Амурского, Нанайского и Комсомольского районов Хабаровского края.

На всех территориях уже прошли защиты проектов и определены победители.

«За всю историю конкурса на целевые гранты уже реализовано более 60 проектов. Особенно отрадно отметить не только увеличение количества инициатив и их качество проработки, но и подчеркнуть инновационность идей и их соответствие инфраструктурным трендам. Всё чаще школьники обращаются с инициативами по созданию общественных пространств, используют 3D-моделирование – эти проекты необычны в реализации с технической точки зрения, - подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - Но самое главное – благодаря конкурсу мы видим проблематику территорий глазами детей. Ребята вдохновляют нас своими идеями. Пусть уже реализованные проекты станут надёжным фундаментом для новых свершений, а каждая инициатива всегда находит понимание и поддержку».

На рассмотрение жюри конкурса принимались инициативы в сфере поддержки спорта и здорового образа жизни, культуры и образования, проекты по развитию инфраструктуры и благоустройству территорий, а также связанные с охраной окружающей среды города. Всего в 2023 году в оргкомитет конкурса поступило 125 проектов-заявок от школьников. Из них были выбраны для реализации – 13.

В Карабаше победил проект «Возрождение» по установлению часовенного столба на месте первой церкви в районе Сталинки.

В Кыштыме единогласным решением жюри выбран проект «Арт-зона «Наука» в Год педагога и наставника», который предусматривает появление у центрального входа в учреждение образования небольшой архитектурной группы.

В Томинском сельском поселении – проект обустройства Центра детских инициатив, а в Коркино – проект «Мастерская Лего» – школы для детей с ограниченными возможностями.

В Карталинском и Варненском районах победу одержали проект «Школьный двор моей мечты» и «Военизированная полоса препятствий». Школьники из Великопетровки предложили обустроить на школьном дворе спортплощадку, разбить цветники и даже преобразовать старое овощехранилище в стиле домика хоббита, ученики из Варны разработали и защитили проект комплекса тренажёров для проведения эстафет, военно-спортивных игр и уроков ОБЖ.

В городе Орске, где впервые проводился конкурс, на рассмотрение жюри было представлено рекордное за всю историю конкурса количество работ с одной территории – 20 проектов. После длительного совещания жюри конкурса определило победителя. Им стал автор проекта благоустройства спортивной площадки на территории образовательного учреждения детской спортивной школы «Юность». Благодаря идее в обновлённом пространстве расположатся турниковый комплекс, баскетбольная площадка для игры в стритбол, а также отличное место для отдыха горожан.

В Полевском безоговорочную победу одержала школа села Полдневая с проектом «Тропа здоровья». Теперь в селе будут тренажёры для максимального удовлетворения всех категорий граждан в занятиях физической культурой и спортом, а по соседству детский игровой комплекс со скамейками и клумбами.

В Хабаровском крае в конкурсе детских социальных проектов победу одержали: в Амурском районе – проект «Самбо в село», цель которого создать условия для развития спорта для детей и подростков в с. Вознесенское. Авторы проекта на выигранный грант закупят материально-техническое оборудование для секции самбо. В Нанайском районе – проект «Мир профессий: новые горизонты, или Перезагрузка», в рамках которого будет закуплено оборудование для уголка профориентации. С его помощью ребята смогут расширить для себя спектр знаний о новых профессиях (не только гуманитарных), узнать об их особенностях, условиях труда и заработной плате. А выпускники смогут получить информацию, где требуются те или иные специалисты и, возможно, смогут найти для себя новый ориентир. В Комсомольском районе – проект «Театр для всех», основная идея которого создание условий для нравственно-интеллектуального развития личности с помощью организации творческого досуга – театральной деятельности для детей и подростков, проживающих в отдалённой местности. В рамках проекта будут закуплены костюмы, реквизиты и декорации для проведения мастер-классов по театральному мастерству на базе Дома культуры, которые помогут сплотить детей и старшее поколение.

Именно эти проекты будут реализованы в сельских поселениях при поддержке РМК.

Напомним, Русская медная компания учредила конкурс «Измени свой город к лучшему» в 2017 году. За всё время проведения география социального проекта выросла в два раза и охватила тринадцать населённых пунктов и четыре региона России. Благодаря конкурсу в городах и посёлках на территориях присутствия компании благоустроены территории поселений, оборудованы места отдыха и созданы условия для дополнительных занятий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.