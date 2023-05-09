В 2023 году отремонтируют две «героические» улицы Челябинска

В городах и районах Челябинской области сотни улиц названы в честь Героев Великой Отечественной войны. В этом году часть в Челябинске отремонтируют две «шероические улипо национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает миндортранс региона, в Челябинске уже идет ремонт улицы Рождественского. Она названа в честь Константина Ивановича Рождественского (1911–1944), челябинца, танкиста 63-й танковой бригады Уральского добровольческого танкового корпуса.

В Челябинск семья Рождественских переехала в самом начале войны, где Константин Иванович пошел работать на завод и стал добровольцем Уральского танкового корпуса.

Мужественный человек, отважный воин, он был санинструктором во втором батальоне 63-й гвардейской танковой Челябинской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова бригаде. Константин Иванович спас жизнь многим боевым товарищам. Погиб в июле 1944 года.

А седьмого мая 1967 года состоялся митинг в честь переименования Третьей Садовой улицы в Челябинске в улицу Рождественского.

В настоящий момент это важная транспортная артерия города Челябинска, в этом году в ремонте участок от проспекта Ленина до улицы Гагарина.

Еще одна улица, названная в честь героя Великой Отечественной войны - улица Агалакова.

Алексей Семенович Агалаков - участник революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, первый председатель Челябинской организации Социалистического союза рабочей молодёжи, одного из предшественников ВЛКСМ, созданного в августе 1917 года.

С начала Великой Отечественной войны Алексей Агалаков — военный прокурор 24-й армии Южного фронта, военный прокурор тыла Четвертого Украинского фронта, полковник юстиции. Участвовал в боях с фашистами, был несколько раз ранен. В 1952 уволен в запас по болезни.

А 10 сентября 1974 года улица Транспортников в Ленинском районе Челябинска была названа именем Алексея Агалакова.

В этом году реконструируют улицу Агалакова в Челябинске от ул. Гагарина до ул. Гранитной.