26.04.2023
Пандус и ступеньки на Цвиллинга превратились в бетонное крошево и раздражают пешеходов
26.04.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело о похищении маленькой девочки
26.04.2023
На Таганае случилась массовая лягушачья свадьба
25.04.2023
Команды ЧЦЗ заняли вторые места в многоборье и плавании
25.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля (18+)
25.04.2023
Челябинцев предупредили о возможном помутнении воды в связи с работами на водоводах
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
28.04.2022
С 10 мая начнутся проверки готовности детских лагерей всех форм собственности
09.06.2021
Текслер – южноуральцам: Как думаете, нужна программа ремонта загородных лагерей
29.08.2019
Власти Челябинской области намерены восстанавливать пионерские лагеря
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023