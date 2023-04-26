В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей

В 2023 году в Челябинской области будет реализована масштабная программа ремонта детских оздоровительных лагерей в муниципальных образованиях. На эти цели выделены средства регионального бюджета.

«Выполняем большую программу ремонта детских лагерей, - сообщил губернатор Алексей Текслер, рассказывая о планах текущего года на своей официальной странице в соцсетях. - Капитально отремонтируем муниципальные детские лагеря. Средства уже выделены».

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства образования и науки региона, в текущем году выделено 58 миллионов рублей из областного бюджета на капитальный ремонт девяти детских лагерей в восьми муниципальных образованиях.

Средства на капремонт получили:

- детский оздоровительный лагерь «Волна» муниципального учреждения (ресурсный центр образования Кыштымского городского округа);

- детский загородный комплекс «Абзаково» (филиал МБУ «Отдых» города Магнитогорска);

- детский лагерь «Лесная сказка» (МКУДО «Центр развития творчества детей и юношества», Пластовский район);

- муниципальный детский оздоровительный лагерь «Уралец» (Саткинский район);

- муниципальный детский оздоровительный лагерь им. Г. М. Лаптева (Саткинский район);

- муниципальных лагерь летнего оздоровительного отдыха детей и молодежи «Золотая сопка» (Троицкий городской округ);

- детский оздоровительный центр «Ребячья республика» (Усть-Катавский городской округ);

- муниципальный детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка» (Чебаркульский городской округ)

- муниципальный детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» (Челябинск).

В остальных лагерях Челябинской области ведется текущий плановый ремонт в рамках подготовки к летней оздоровительной кампании, отметили в минобрнауки.

Все ремонты, включая капитальный, должны быть завершены к началу заезда детей на первую смену.