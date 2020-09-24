В аэропорту Челябинска по-прежнему не соблюдается масочный режим

Активисты Общероссийского народного фронта вновь наведались в аэропорт Челябинска, чтобы проверить, как там соблюдается масочный режим. Их проверка показала, что пассажиры и сотрудники воздушной гавани продолжают нарушать режим повышенной готовности.

Как сообщили в пресс-службе ОНФ, поводом для повторной проверки стало заявление сотрудников аэропорта о том, что информация, которую общественники предоставили СМИ (о том, что пассажиров спокойно пропускают без масок), недостоверна.

«Что ж, мы вновь направились в воздушную гавань, чтобы проверить, сделали ли там выводы насчет соблюдения распоряжения правительства о введении режима повышенной готовности №146-РП. Даже в ТРК охрана строго следит за тем, чтобы посетители надевали маски. Мы, безусловно, ожидали такой же сознательности от аэропорта. Там практически никто не носит масок. Совершенно не ясно, в чем же тогда заключается «соблюдение всех профилактических мер», о котором заявляют представители аэропорта», - подчеркнули в ОНФ.

На самом сайте аэропорта Челябинска говорится о том, что у них строго соблюдается масочный режим.

«Уважаемые пассажиры и гости международного аэропорта Челябинск имени Курчатова! Напоминаем вам, что все вылеты и прилёты в аэропорт осуществляются через новый терминал внутренних воздушных линий. Терминал работает в круглосуточном режиме. На территории аэропорта действует масочный режим. Напоминаем пассажирам о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки) в аэропорту и на воздушном судне», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинское региональное отделение Общероссийского народного фронта готовит обращение в региональный Роспотребнадзор с просьбой проверить аэропорт имени Игоря Курчатова в Челябинске, где, по заявлению общественников, не соблюдаются меры безопасности по Covid-19.

Общественники заявили, что в аэропорту не соблюдаются масочный режим, социальная дистанция в очереди на регистрацию, при досмотре и в перронных автобусах, курсирующих между бортом и терминалом. Входящим в здание не измеряют температуру тепловизорами.

Напомним, в Челябинске до четвертого октября продлен режим повышенной готовности и обязательным остается соблюдение масочного режима в общественных местах, однако некоторые горожане упорно продолжают игнорировать эти требования.