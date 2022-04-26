В апреле 12 челябинских семей-переселенцев справили новоселье

Челябинские семьи продолжают покидать ветхое и аварийное жилье и получать новые квартиры – в апреле этого года новоселье отметили 12 семей.

В общей сложности с начала 2022-го из дюжины аварийных многоквартирных домов были переселены 32 семьи (56 человек).

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, общая площадь расселенных жилых помещений составила 1,1 тысячи квадратных метров.

В настоящее время проводятся мероприятия по переселению граждан еще из девяти аварийных многоквартирных домов. На сегодняшний день полностью завершено расселение трех домов: №3 на станции Шагол, №104 по улице Новороссийской, №51 по улице Ульяновской.

Кроме того, продолжаются мероприятия в целях осуществления сноса 11-ти расселенных аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Зудова, 5; переулок 9-й Лобинский, 3; улица Карпенко, 7-А; ул. Краснознаменная, 7 и 23; ул. Водрем-40, 13; улица Нахимова, 12; улица Потемкина, 43; улица Доватора, 46; станция Шагол, 3; улица Ульяновская, 51.

В рамках заключенного договора о развитии застроенной территории ООО СЗ «Новый дом» запланирован снос дома №104 по улице Новороссийской, сообщили в мэрии.