В ближайшее время во всех школах Челябинской области будет проведены рейды с целью оценки работы по обеспечению безопасности учащихся и сотрудников.

На сегодняшний день во всех крупных образовательных учреждениях региона введены ставки заместителей директора по безопасности. В некоторых школах они действуют уже минимум два года.

«В 256 школах Челябинской области с большой численностью обучающихся работают заместители директора по безопасности (введена ставка - «заместитель директора по безопасности»), - пояснили в пресс-службе министерства образования и науки региона. - В малочисленных образовательных организациях обязанности по обеспечению комплексной безопасности распределены и закреплены как за административно-управленческим персоналом (заместителями директора), так и за конкретными педагогическими работниками (учитель основ безопасности жизнедеятельности, педагог-организатор ОБЖ и другие)».

Заместители директора по безопасности отвечают за своевременное информирование правоохранительных органов о конфликтных и опасных ситуациях в общеобразовательных учреждениях.

«В ближайшее время замы по безопасности, а также сотрудники школ, на которые возложена обязанность по обеспечению комплексной безопасности, проведут свои внутренние рейды, проверят техническую работоспособность всех средств защиты и там, где необходимо, проведут тренировочные мероприятия для персонала», - сообщил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Кроме того, в этом году в марте-апреля в ряде школ были введены ставки заместителей директоров по воспитанию. Новые специалисты будут трудоустроены в школе после того, как пройдут обучение. «Советники по воспитанию пока проходят обучение в Артеке. До августа их обучение расписано по группам. Приступят к работе в сентябре», - уточнили в минобре.

Получив необходимые знания, советники разработают программы воспитания и планы мероприятий для школ, учитывая их особенности и интересы школьников.