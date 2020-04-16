В Центральном районе Челябинска появится камень времени, который станет изюминкой проекта по благоустройству территории по улице Труда (на участке между улицами Клары Цеткин и Володарского).

Пока готов только эскиз проекта, его заказчиком является районная администрация.

Согласно эскизному предложению, на вышеназванной территории положат асфальт и обустроят проезды, также там появятся газоны и зеленые насаждения (новые деревья и кустарники), мелкоразмерная тротуарная плитка, урны, светильники, скамейки, вазоны, искусственные неровности, качели и, конечно, камень времени.