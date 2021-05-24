24.05.2021
День дарения пополнил фонды Исторического музея
24.05.2021
Образцовый театр «Контакт» из Челябинска отпраздновал полувековой юбилей
24.05.2021
Алексей Текслер откорректировал структуру правительства Челябинской области
24.05.2021
Прокуратура начала проверку по факту получения малышом смертельных ожогов
24.05.2021
В Миассе прокуратура потребовала возбудить дело о поджоге лесов
24.05.2021
Знаменитая Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов
В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
12.05.2021
Зеленый эксперимент: Челябинск может превратиться в мини-питомник тюльпанов для самого себя
12.05.2021
На набережной Миасса вдоль «Мегаполиса» появятся маленькие луга
29.04.2021
Кадки с высаженными в прошлом году деревьями на проспекте Ленина в Челябинске опустели
22.04.2021
Виктор Ереклинцев: Новые растения взамен погибших на проспекте Ленина высадим в ближайшее время за свой счет
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021