В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов на общей площади пять тысяч квадратных метров.

В настоящее время завершилась высадка однолетников на бульваре Славы, от улицы Цвиллинга до улицы Пушкина. Полностью завершена высадка растений в сквере 20-летия Победы, где, по словам главы района Виктора Ереклинцева, работы по озеленению не приостанавливались на период сильной жары, потому что там – теневая сторона, и цветы даже в такую погоду чувствуют себя абсолютно комфортно.

«С середины следующей недели будем увеличивать темпы», - сообщил Виктор Ереклинцев, отметив, что в этом году площадь высадки цветов сократилась в связи с тем, что в 2020-м немалые пространства были отданы под многолетники.

«Отдельные контракты заключены на уходные работы по многолетникам и всем растениям, высаженным в прошлом году. Сейчас как раз заканчиваем мониторинг всех зеленых насаждений 2020-го года», - рассказал Виктор Ереклинцев.