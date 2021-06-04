В центре Челябинска на десять дней закроют движение транспорта

В центре Челябинска в связи с реконструкцией участка теплотрассы на десять дней закроют движение транспорта (с восьми утра субботы, пятого июня, до восьми вечера 15-го июня).

Как пояснили в пресс-службе администрации Челябинска, движение будет закрыто между домами №66 и №68 по улице Коммуны и от дома №70 по улице Коммуны до дома №59 по улице Красной.

Кроме того, с восьми вечера пятого июня до шести утра 15-го июня будет прекращено движение транспорта на перекрестке улиц Коммуны и Васенко, от дома № 68 до дома № 70 по улице Коммуны.