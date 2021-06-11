В центре Челябинска нашли автомобиль «Жигули», ставший пристанищем для любителей выпить

В Челябинске с площади МОПРа вывезли автомобиль ВАЗ, который долгое время стоял на парковке, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В Челябинске продолжается работа по эвакуации брошенных автомобилей. На этот раз на спецстоянку отправилась машина, которая долгое время стояла на парковке у дома №9 на площади МОПРа», - озвучили в мэрии Челябинска.

Судя по снимкам, машина в центре города стала местом сбора для тех, кто любит пригубить алкогольные напитки.

Напомним, это далеко не первая заброшенная машина, которую увезли на спецстоянку. Борьбу с автохламом в Челябинске начали в январе 2021 года. Чаще всего автомобили уже с коррозией, без покрышек и колес. Правда, некоторые автовладельцы все же пытались хоть как-то спасти транспорт от порчи.

Например, в марте этого года сотрудники Управления благоустройства и городской среды отправили на спецстоянку машину, заботливо укрытую коврами.

В Челябинске также выявили и находчивых горожан, которые использовали автохлам в качестве будки для охраны.

Фото: администрация Челябинска