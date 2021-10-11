В центре Челябинска установят стеклянные остановки, на окраинах – комплексы из железа

В центре Челябинска и на основных его магистралях появятся новые остановки из стекла, на окраинах мегаполиса и садовых маршрутах – комплексы с перфорированным железом на стенах.

С местами установки остановок городские власти уже определились.

Как сообщил в понедельник, 11-го октября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, в настоящее время приобретено три десятка комплексов из железа.

«Занимаемся приобретением и стеклянных остановок – ищем подрядчиков в соседних регионах. Дело в том, что подрядная организация, которая заявлялась на изготовление остановочных комплексов из стекла, сможет это сделать лишь в следующем году. Поэтому пока мы не понимаем, сколько таких остановок сможем приобрести», - отметил Максим Куляшов.

Он добавил, что остановочные комплексы закупаются в рамках нескольких контрактов (в том числе МБУ «Геоцентр» - в рамках муниципального заказа), и пообещал главе Челябинска Наталье Котовой, что сведет цифры по всем контрактам и предоставит ей информацию о точном количестве остановок, которые предстоит поставить в столице Южного Урала в ближайшей перспективе.