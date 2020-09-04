В центре народного единства Челябинска школьникам рассказали, как не стать жертвой террориста

В Челябинске вчера, третьего сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом в Центре народного единства «Боевое братство» учило семиклассников городских школ бдительности и знакомило с правилами поведения в экстремальных ситуациях.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель руководителя челябинского «Боевого братства» по социальным вопросам Андрей Нестеров, в уроке мужества приняли участие три десятка школьников, которые отнеслись к увиденному и услышанному с большим интересом. Девочки и вовсе были, по словам ветерана-афганца, «в шоке» от того, ЧТО узнали на этом мероприятии.

Для того, чтобы дети лучше закрепили урок – всегда думать о своей безопасности, Андрей Нестеров показал им безобидную на вид игрушку, которая может нести смертельную угрозу, если ее начинить взрывчаткой (это пример из реальной жизни).

Ветеран боевых действий рассказал, что террористы очень изобретательны. Они могут заминировать шашку, висящую на стене, матрас в спортзале (все это также было в реальной жизни), создать взрывоопасное печенье или сделать смертельно опасной обычную бутылку с водой – откусил кусочек, открыл крышку, и всё, конец! Так было и с игрушкой в зоне локального конфликта, внутри которой оказалась спрятана боевая граната.

«Поэтому если вы увидели безвредный с виду предмет, не берите его в руки, это может быть опасно», - напутствовал Андрей Нестеров школьников.

Ветеран-афганец напомнил, как 16 лет назад в Беслане шли в школу радостные, нарядные, красивые дети. Они, как и учителя, и родители, ни о чем не подозревали, не могли и предположить, что внутри родных стен их ждут террористы.

По словам Андрея Нестерова, сорок минут пролетели незаметно. Детям было действительно интересно смотреть и слушать, ведь урок мужества не был нудной лекцией, которую бы ребята скоро забыли. К тому же школьникам показали реальные вещи и предметы с «полей сражений» террористов и их врагов.

В преддверии проведения урока мужества представители «Боевого братства» Андрей Нестеров и Андрей Корыстин собирались на Салютной, 22 вместе со специалистом МКУ «Центр народного единства» Юрием Клементьевым, чтобы наметить и обсудить план работы в школах Челябинска в новом учебном году (все мероприятия «Боевого братства» проводятся при поддержке депутата Владислава Орлова).