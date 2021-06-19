В ЧелГУ 20 июня начинается приёмная кампания

В воскресенье, 20 июня, Челябинский государственный университет открывает двери для абитуриентов. Приём ведут 13 факультетов, 4 института и колледж. Тех, кто не имеет возможности обучаться в Челябинске, ждут филиалы в Миассе, Троицке и Костанае (республика Казахстан).

Как сообщает пресс-служба ЧелГУ, более тысячи человек будут учиться бесплатно в Челябинске по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Второй год выделяются бюджетные места на очно-заочной форме обучения – для тех, кто хочет совмещать учёбу с работой.

Для поступающих на контракт разработана дисконтная система, которая позволяет получить существенные скидки на обучение. Поступающие на бакалавриат и специалитет могут сэкономить до 20 тысяч 800 рублей, в магистратуру – до 44 тысячи 200 рублей, в аспирантуру – до 63 тысячи 600 рублей. Скидку в 15 % получат абитуриенты с инвалидностью по всем формам обучения: очной, очно-заочной и заочной.

Впервые в этом году абитуриент может рассчитывать на рассрочку платежа, оплачивая обучение помесячно, поквартально или раз в полугодие.

Для старшеклассников в ЧелГУ стартовали курсы подготовки к ЕГЭ по ускоренной программе – за 24 академических часа. Записаться можно по телефону: +7(351)799-72-43 или заполнив заявку по ссылке. Однако самих результатов экзаменов для поступления можно не дожидаться, они автоматически загрузятся в личный кабинет абитуриента.

Поступающим необходимы паспорт, документ об образовании, СНИЛС и подтверждение своих индивидуальных достижений. В некоторых случаях понадобятся дополнительные документы.

Подать документы можно несколькими способами:

лично, у операторов приёмной комиссии, если позволяет эпидемиологическая ситуация

в личном кабинете

через операторов почтовой связи общего пользования

через портал Госуслуг с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн»

Чтобы не пропустить важные даты приёмной кампании: сроки подачи документов, проведение вступительных испытаний, подачи заявления о согласии на зачисление узнайте их в календаре абитуриента.

ЧелГУ не повышает цены для поступающих уже два года, сохраняя стоимость обучения на первом курсе на уровне 2019 года. О стоимости своих направлений будущие бакалавры и специалисты могут узнать здесь, а будущие магистры – здесь.

Чтобы познакомиться с факультетами и институтами ЧелГУ, узнать о новых направлениях и возможностях обучения, можно посмотреть презентации, полистать специальный выпуск газеты «Университетская набережная», зайти на сайт для абитуриентов, или группу ВКонтакте. Заглянуть в свой будущий университет можно в ходе онлайн-экскурсии по ЧелГУ.

На все вопросы готовы ответить специалисты колл-центра приёмной комиссии ЧелГУ по телефону+7 (900) 073-30-49, а также в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram. Также можно позвонить непосредственно на факультеты по номерам их горячих линий.

Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, в субботу и воскресенье – с 9.00 до 14.00.