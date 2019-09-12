Не закрытие, а развитие

В ЧелГУ опровергли информацию о ликвидации факультета фундаментальной медицины
Общество
Сегодня, 17:27
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинском государственном университете опровергли информацию о закрытии факультета фундаментальной медицины, прошедшую вчера, 11-го сентября, в ряде южноуральских СМИ. В пресс-службе вуза данную информацию назвали несоответствующей действительности.

Факультет фундаментальной медицины был открыт в ЧелГУ в 2018-м году. Сейчас здесь обучается три группы по специальности «Медицинская биохимия», одна из которых была набрана в прошлом году и две - уже в этом году. Также в 2019-м году четыре человека были зачислены на специальность «Медицинская биофизика». Именно с ними вчера состоялась встреча проректора по учебной работе.

«Такая малая численность студентов не позволит обеспечить финансирование образовательного процесса на должном уровне. В связи с этим студентам было предложено несколько вариантов их дальнейшего обучения: на физическом, биологическом и химическом факультетах ЧелГУ или на профильных направлениях Южно-Уральского государственного медицинского университета, - пояснили в пресс-службе вуза. - О проблемах, расформировании, ликвидации (и прочее) факультета фундаментальной медицины ЧелГУ речи не шло. Напротив, руководство намерено развивать факультет, корректируя образовательную траекторию для современного рынка труда», - пояснили в пресс-службе вуза.

Медицинское направление в Челябинском государственном университете развивается много лет. Вуз успешно сотрудничает с крупнейшими учреждениями медико-биологического профиля, его ученые проводят актуальные исследования в области генетики, геронтологии, микробиологии, гистологии, радиационной медицины.

Более двух десятилетий на базе университета действует межвузовский медико-физический центр, специалисты которого занимаются разработкой лазерных технологий.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Крупным планом
10.09.19 11:23
Миасс плюс Сак-Элга
Течение мимо прошлого
Крупным планом
06.09.19 17:58
Экспедиция ЧелГУ
Река Миасс: как изменилась водная артерия области за 35 лет
Общество
14.08.19 12:03
Магистры ЧелГУ смогут получить Нобелевскую премию по литературе
Общество
25.07.19 17:50
ЧелГУ приглашает абитуриентов. Об условиях обучения в вузе расскажет новый ректор
Вчера, 17:15
Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору
Вчера, 16:39
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября
Вчера, 15:25
В Челябинск приедут руководители чрезвычайных ведомств стран ШОС
Вчера, 13:57
Алексей Текслер поручил ускорить процесс предоставления земельных участков многодетным
Вчера, 12:59
Алексей Текслер главам: Паспорта готовности к отопительному сезону необходимо получить в срок
Вчера, 12:16
В Челябинске начнет светиться обновленный пассаж Якушевых
Вчера, 11:50
Команда ЧМК представит Челябинск в финале уральской «Битвы заводов по WORLD OF TANKS
Вчера, 10:37
В Челябинске спасают стрижей
10.09.19 17:30
Глазами фотографа: следы сталинских репрессий
10.09.19 16:39
Анонсы событий и мероприятий на 11 сентября
Общество
Сегодня, 14:31
Пора избавляться от елистратовщины
Мнение челябинцев: Наталья Котова должна вернуть двустороннее движение на Советскую и Пушкина
Общество
Сегодня, 13:49
А так красиво было
КУИЗО пообещал властям Ленинского района Челябинска убрать остановочный позор, но сроки не назвал
Новости
Сегодня, 17:33
Происшествия
В Троицком районе задержали пьяную бабушку, которая перевозила в автомобиле внучку
Сегодня, 16:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Сегодня, 16:31
Общество
В Магнитогорске нашли золотую руду
Сегодня, 16:25
Происшествия
Экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили под стражей
Сегодня, 14:48
Культура
Всероссийскую театральную универсиаду UNIFEST в Челябинске откроет уличное представление
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 16:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Сегодня, 16:31
Общество
В Магнитогорске нашли золотую руду
Вчера, 17:15
Общество
Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору
Вчера, 16:39
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 сентября
Вчера, 15:25
Общество
В Челябинск приедут руководители чрезвычайных ведомств стран ШОС
Теги
ЧелГУ
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика