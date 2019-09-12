В ЧелГУ опровергли информацию о ликвидации факультета фундаментальной медицины

В Челябинском государственном университете опровергли информацию о закрытии факультета фундаментальной медицины, прошедшую вчера, 11-го сентября, в ряде южноуральских СМИ. В пресс-службе вуза данную информацию назвали несоответствующей действительности.

Факультет фундаментальной медицины был открыт в ЧелГУ в 2018-м году. Сейчас здесь обучается три группы по специальности «Медицинская биохимия», одна из которых была набрана в прошлом году и две - уже в этом году. Также в 2019-м году четыре человека были зачислены на специальность «Медицинская биофизика». Именно с ними вчера состоялась встреча проректора по учебной работе.

«Такая малая численность студентов не позволит обеспечить финансирование образовательного процесса на должном уровне. В связи с этим студентам было предложено несколько вариантов их дальнейшего обучения: на физическом, биологическом и химическом факультетах ЧелГУ или на профильных направлениях Южно-Уральского государственного медицинского университета, - пояснили в пресс-службе вуза. - О проблемах, расформировании, ликвидации (и прочее) факультета фундаментальной медицины ЧелГУ речи не шло. Напротив, руководство намерено развивать факультет, корректируя образовательную траекторию для современного рынка труда», - пояснили в пресс-службе вуза.

Медицинское направление в Челябинском государственном университете развивается много лет. Вуз успешно сотрудничает с крупнейшими учреждениями медико-биологического профиля, его ученые проводят актуальные исследования в области генетики, геронтологии, микробиологии, гистологии, радиационной медицины.

Более двух десятилетий на базе университета действует межвузовский медико-физический центр, специалисты которого занимаются разработкой лазерных технологий.