В Челябинск поступил новый почтовый штемпель «С Днем Победы!»

Челябинцы могут украсить праздничную корреспонденцию отметкой специального почтового штемпеля, приуроченного ко Дню Победы. На оттиске изображены орден Славы и Георгиевская ленточка.

Новый штемпель «С Днем Победы!» пришел на замену старому, у которого закончился срок эксплуатации. Как сообщает пресс-служба УФПС России по Челябинской области, он переводной.

Помимо обязательных для календарных штемпелей элементов (названия населенного пункта, индекса, даты), специальный почтовый штемпель содержит художественные детали. Оттиск украшают орден Славы и Георгиевская ленточка. Почтовые открытки и письма, погашенные таким штемпелем, приобретут филателистическую ценность и порадуют адресатов.

Помимо нового почтового штемпеля праздничную корреспонденцию можно украсить оттиском штемпеля «Челябинск – город трудовой доблести».