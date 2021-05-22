В Челябинск приехали лучше кибер-спортсмены России

Сегодня, 22 мая, в Челябинске стартовал Чемпионат России по компьютерному спорту – 2021. В регион приехали лучшие киберспорсмены России.

Участников приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, принявший участие в торжественной церемонии открытия. Глава региона поблагодарил федерациию за принятое решение провести чемпионат в Челябинске.

«Мы всегда проводим самые лучшие соревнования и делаем это качественно. Наш регион активно развивается, мы любим все новое, и надо сказать, что компьютерный спорт – это как раз та новая интересная активность, которой с удовольствием занимаются дети и молодёжь, - отметил Алексей Текслер. - Мне сказали, что люди более старшего возраста подтягиваются к киберспорту, и я для себя принял решение обратить на это внимание. –Важно, что компьютерный спорт – это не только технологии и развлечение, это то, что может объединять людей». Губернатор пожелал всем участникам победы.

В финале чемпионата России по компьютерному спорту 2021 принимают участие 40 сильнейших киберспортсменов страны из 16 регионов.

Участники поборются за призовой фонд более 3,5 миллиона рублей в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 21, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка ClashRoyale, файтинг Tekken 7, технический симулятор дрон-рейсинга DCL – TheGame.

Челябинскую область на турнире представляют два спортсмена – магнитогорец, серебряный призер чемпионата России-2020 Максим Труханов в NHL21 (киберхоккей) и Гарик Галоян, выступающий в Tekken7 (файтинг).

Сегодня, 22 мая, киберспортсмен Максим Odiissey Труханов играл в полуфинале с Семеном Litvak Литвак из Башкортостана. «Для выявления победителя потребовалось все пять матчей (серия в NHL велась до трех побед). Накал борьбы достиг апогея в решающем, пятом, матче. Не выдержали и игровые сервера, из-за которых пришлось делать небольшую паузу и начинать игру заново, с сохранением счета», - рассказали в минспорта. Победу одержал Максим Труханов. Завтра, 23 мая, в 12:20 в решающем матче он сразится за золото.

Чемпионат проходит 22 и 23 мая во Дворце спорта «Юность».

Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа, представлены множество различных презентационных и интерактивных площадок. Одна из них мобильная площадка ГТО, где все желающие могут проверить свои физические возможности, выполнив тесты (испытания) комплекса.

Во Дворце спорта «Юность» работает мобильный пункт Почты России. Все желающие могут отправить друзьям и родственникам открытки с персонажами компьютерных игр.

Как рассказал президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС России) Дмитрий Смит, Россия в 2001 году официально признала киберспорт как самостоятельный вид спорта. И сделала это первой в мире.

«Есть Международная федерация компьютерного спорта, в состав которой входит больше 100 стран. В прошлом году она подала заявку на членство в SportAccord, - отметил Дмитрий Смит. - В ноябре в Екатеринбурге состоится заседание этой организации, на котором компьютерный спорт, будем надеяться, получит признание на международном уровне. Ну а дальше будем все стремиться к тому, чтобы наш вид спорта вошел в олимпийскую семью».

ФОТО: телеграм-канал минспорта и пресс-служба губернатора