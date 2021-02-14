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В Челябинск прилетел один из самых известных военных медиков России

В Челябинск ранним утром 14-го февраля прилетел один из самых известных военных медиков России, врач-хирург, кандидат медицинских наук Юрий Евич, имеющий колоссальный боевой опыт и опыт помощи пострадавшим на полях сражений.

В аэропорту южноуральской столицы почетных гостей (вместе с Юрием Евичем в Челябинск прилетели его соратница Людмила и известный в определенных кругах Юрий Горошко («Тавр») - телохранитель выдающегося командира Новороссии Алексея Мозгового) встречал заместитель челябинского регионального отделения Союза добровольцев Донбасса Филипп Венедиктов.

«Юрий Евич – выдающийся человек. Он постоянно проводит курсы по тактической медицине, оказанию медицинской помощи для сотрудников спецподразделений Росгвардии, полиции, МЧС и министерства обороны. Имеет за это множество благодарностей. В столицу Южного Урала он прибыл с такой же целью – следующие три дня, с 15-го по 17-е февраля, в нашем регионе будут проведены занятия для областного, транспортного ОМОНа, для бойцов ОМОНа Магнитогорска, Златоуста, роты специального назначения Озерска, специального отряда быстрого реагирования Челябинской области и для бойцов разведподразделения 90-й танковой дивизии», - рассказал Филипп Венедиктов агентству «Урал-пресс-информ».

В последующем, с 19-го по 21-е февраля, в Челябинске состоятся курсы по оказанию медицинской помощи и тактической медицины для гражданских лиц, в числе которых бесценные знания и опыт получат курсанты местного колледжа предпринимательства и отраслевых технологий, получающие образование по специальности «Правоохранительная деятельность», кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов.

«Также на занятиях для гражданских будет и наша юная подопечная – воспитанница подшефного Союзу добровольцев Донбасса детского дома Копейска. Аня в будущем мечтает стать медиком – для нее эти курсы настоящий подарок судьбы», - поделился Филипп Венедиктов.

К слову, Юрий Евич прилетел в Челябинск по приглашению как раз таки Филиппа Венедиктова, имеющего специальность санитарного инструктора и фельдшера. Кроме этого, защищая мирное население Донбасса, Филипп служил снайпером-разведчиком.

«Бойцы спецподразделений неоднократно обращались ко мне с просьбой провести такие курсы, но у меня нет ни материальной базы, ни тем более таких обширных знаний в области тактической медицины, как у моего товарища Юрия Евича. Поэтому я пригласил его к нам на Южный Урал. Мое предложение Юрий с готовностью принял, потому что медицина для него – не просто работа или хобби, это его жизнь. Понимаете, нужно не казаться, а быть, то есть полностью отдаваться тому делу, которым вы занимаетесь, и неважно, приносит оно вам деньги или нет», - сказал Филипп Венедиктов.

Защитник Новороссии, кстати, тоже проходил обучение у Юрия Евича и находится под большим впечатлением от его опыта и знаний.

Сам Филипп Венедиктов, который в настоящее время активно занимается в Челябинске военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, также примет участие в предстоящем интенсиве в качестве одного из инструкторов – защитнику Новороссии с серьезным боевым опытом также есть что рассказать и показать силовикам.

СПРАВКА

Тактическая медицина подразумевает быструю скорость реакции и постоянный контроль окружающей обстановки. Это крайне важно - как на войне, так и в мирной жизни (например, в случае терактов, техногенных и природных катастроф, крупных аварий и прочего).

Можно быть сколько угодно знающим и умеющим - в экстренной ситуации это не поможет спасти жизнь или здоровье, если ваши руки будут дрожать, а вы сами впадете в ступор от криков, крови и хлопков выстрелов.

Грамотное медицинское обеспечение в условиях боевых действий может предотвратить многочисленные потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

Тактическая медицина ориентирована, в первую очередь, на спасение жизни раненого. Сегодня тактическая медицина – это отдельная ветвь знаний. С этим направлением можно ознакомиться на практико-ориентированном семинаре по тактической медицине.

Ключевым моментом, определяющим тактику медика на поле боя, является понятие о зонах тактической медицины. Современная военная наука выделяет три: красная - высокой опасности; жёлтая - умеренной опасности; зелёная - относительно безопасная.

Все важные моменты оказания медицинской помощи будут рассмотрены на семинарских и практических занятиях Юрия Евича.