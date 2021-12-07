В Челябинске 173 семьи сменили аварийное жилье на новые квартиры

В Челябинске с начала этого года 173 семьи сменили аварийное жилье на новые квартиры.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, эти семьи были переселены из 13-ти многоквартирных домов и двух непригодных для проживания жилых помещений.

«Общая площадь расселенных квартир составила почти семь с половиной тысяч квадратных метров», - рассказали в мэрии.

В ноябре в Челябинске завершилось переселение горожан из многоквартирных домов №34 по улице Ереванской, №12 по улице Нахимова и №10 по улице Гидрострой. Опустевшие здания, находящиеся в аварийном состоянии, будут снесены в установленном законом порядке.

С начала 2021-го года подрядными организациями было снесено шесть расселенных аварийных домов по следующим адресам: Копейское шоссе, 8-А; улица Стахановцев, 126; Волгодонская, 29; поселок Стройгородок-2, 6 и дома №35 и №37 по улице Ереванской. Снос зданий осуществлялся в рамках заключенного договора о развитии застроенной территории.

В настоящее время в Челябинске проводятся мероприятия в целях осуществления сноса еще 12-ти домов по адресам: Копейское шоссе, 12; Станционная, 1; Новороссийская, 72; Зудова, 5; переулок 9-й Лобинский, 3; Карпенко, 74-А; Краснознаменная, 7 и 23; Водрем-40, 13; Ереванская, 34; Нахимова, 12; Гидрострой, 10.