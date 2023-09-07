В Челябинске 22 октября состоится премьера спектакля «Щелкунчик и Кошки» Московского театра кошек В. Куклачева

В Челябинске,22 октября в 19.00, на сцене Дворца культуры железнодорожников выступит Московский театр кошек В. Куклачева с премьерой спектакля «Щелкунчик и кошки» под музыку великого композитора П.И. ЧАЙКОВСКОГО.

Герои спектакля «Щелкунчик и Кошки» – хвостатые артисты Владимира Куклачева.

Спектакль начнет фокусник и волшебник Дроссельмеер, в роли которого Владимир Куклачёв. Он, вместе с кошками, будет сопровождать Вас в этом необыкновенном путешествии. Жители этого сказочного спектакля, под музыку Великого композитора П.И. Чайковского, подарят нам лучшие номера с кошками и героями, каких представлял себе Гофман.

В спектакле всех нас ждёт рождественский праздник в богатом доме, где Дроссельмеер не оставит Машу и Щелкунчика одних. Он подарит им волшебное путешествие в сказку.

Впервые спектакль «Щелкунчик и Кошки» состоится с участием кошек, исполняющих главные роли.

Как Юрий Куклачев искал в цирковом искусстве свою собственную нишу и создал свой уникальный жанр, так и Владимир ищет и создает. Он вырос в театрально-цирковой среде (папа – дрессировщик с мировым именем, мама – танцовщица и хореограф) и продолжил семейное дело.

«Я стараюсь использовать самые разные средства выразительности», – говорит Владимир. – Например, наш спектакль «ЩЕЛКУНЧИК И КОШКИ» – это настоящая сказка, какой ее видел Гофман. Но без музыки величайшего композитора Петра Ильича Чайковского сложно представить это произведение. Это будет драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и кошечки, много кошечек, которые будут исполнять ГЛАВНЫЕ роли. В истории искусства такого сочетания и такого большого количества трюков еще никогда не было». Я и мой продюсер поставили перед собой цель сделать спектакль для всей семьи, надеюсь нам это удалось».

Поставил эту историю Валерий Меркулов – опытный режиссер, работающий в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац

Отзывы из открытых источников:

«Были на спектакле в Екатеринбурге, 4.01.2023 года. Спектакль замечательный! Чудесные кошки, много классных номеров, Владимир большой молодец! Спектакль с элементами балета, на музыку Чайковского. Красивые декорации. Актёры больше фоном, в центре внимания кошки. Мы очень рады что сходили, желаю творческому коллективу дальнейших успехов!» - поделилась Екатерина Б. 4 января 2023.

«Очень понравилось!!! Красивые декорации, доходчивый сценарий. Хотя признаться кошек я не люблю, но тут одно умиление. Местами я прямо хохотала. Моим внукам очень понравилось» -отставила свой отзыв Ирина Г.11 декабря 2022 г.

Билеты приобретаются на каждого зрителя - вне зависимости от возраста во всех кассах города.

22 октября в Челябинске спектакль «Щелкунчик и Кошки» Московского театра кошек В. Куклачева ДК железнодорожников, начало в 19.00. Продолжительность 1 час 30 минут с одним антрактом. (0+)