В Челябинске 26 тысяч жителей остались без электроснабжения

В субботу, в двух районах Челябинска - Центральном и Калининском - произошло крупное отключение электроэнергии. Без элестроснабжения остались 26 тысяч жителей.

Как сообщает городская администрация, аварийное отключение электроэнергии произошло из-за повреждения кабеля и двух фидеров.

Под отключение попали часть домов Калининского района (ул. Академика Макеева, Академика Королева, Академика Сахарова, Университетская Набережная, Чичерина, Бр.Кашириных) и Центрального района (ул. Энгельса, Варненская, С.Кривой, Тернопольская, Воровского).

На устранение повреждения выехали бригады ПО «Челябинские городские электрические сети».

В настоящее время по резервной схеме подключено 10 тыс. потребителей, работа продолжается.

В мэрии создан оперативный штаб по устранению последствий аварии, который возглавил и.о. главы Челябинска Александр Астахов.

Жители сообщают, что дома в районе Доватора остались без водоснабжения. До аварийно службы Водоканала дозвониться невозможно, возмущаются челябинцы. Нигде ничего узнать не получается. И что делать в таких случаях?