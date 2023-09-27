27.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
27.09.2023
Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД
27.09.2023
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
27.09.2023
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
27.09.2023
В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам
В Челябинске 7 ноября прозвучат легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром «Enjoy the Symphony» Tribute Show
Хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром в Челябинске уже в ноябре (12+)
25.08.2023
В Челябинске 16 октября состоится концерт Марины Девятовой «Посидим по-хорошему»
16.08.2023
В Челябинске 9 октября впервые -Легенды Блюза с оркестром. Blues Doctors
08.08.2023
В Челябинске 15 октября состоится юбилейный концерт Михаила Шуфутинского
04.06.2023
В Челябинске 15 июня выступит Валерий Семин с концертом «Привет,лето»
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023