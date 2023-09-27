В Челябинске 7 ноября прозвучат легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром «Enjoy the Symphony» Tribute Show

Легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром «Enjoy the Symphony» Tribute Show исполнит трибьют - бенд DEVOTION MODE в Концертном зале им. С.С. Прокофьева в 19.00.

Depeche Mode — это не просто группа, это легенда музыкальной индустрии. Их музыка вдохновляла и проникала в сердца миллионов поклонников, оставив неизгладимый след в истории музыки. Важнейшим моментом в истории группы стал выход альбома «Violator» в 1990 году. Альбом стал настоящим прорывом для группы, и помог им занять место на вершине музыкального Олимпа. Треки с этого альбома, такие как «Personal Jesus» и «Enjoy the Silence» стали настоящими хитами и до сих пор являются классикой электронной музыки.

Шоу Enjoy the Symphony — это музыкальная импровизация игры симфонического оркестра и легендарных хитов Depeche Mode в исполнении официального трибьют- бенда DEVOTION MODE.

Премьера большого шоу в марте 2023 года на сцене Кремлевского Дворца собрала невероятное количество положительных отзывов и эмоций , и по словам зрителей концерт у них вызвал огромный интерес и стал одним из самых громких музыкальных событий.

Шоу «Enjoy the Symphony» — это неповторимый звук и атмосфера великих хитов группы Depeche Mode, в исполнении официального трибьют -бенда Devotion Mode ,а симфонический оркестр добавит к этому еще больше глубины и мощи, создавая невероятно красивую и эмоциональную аранжировку. Сочетание любимых поклонниками песен «Depeche Mode», музыкальной импровизации, звука электронной гитары и мастерской игры симфонического оркестра создаст атмосферу, которую нельзя передать словами, ее нужно прочувствовать вживую…

Легендарные хиты Depeche Mode с симфоническим оркестром «Enjoy the Symphony» Tribute Show в Концертном зале им.С.С. Прокофьева в 19.00.г.Челябинск, ул. Труда, 92а(12+).Билеты во всех кассах города.