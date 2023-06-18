В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр

В Челябинске с 21 июня изменится маршрут движения автобуса №86 «Чурилово - Профессора Благих».

С этого дня данный автобус больше не будет следовать по проспекту Ленина в центр, а будет ходить по улицам Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля в «Парковый».

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», новая трасса 86-го автобусного маршрута позволит стабилизировать его работу, разгрузить остановки на проспекте Ленина и исключить дублирование магистрального автобуса №2.