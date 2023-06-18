18.06.2023
В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр
17.06.2023
Челябинцам из аварийного дома на Савина в очередной раз предложили маневренные квартиры
17.06.2023
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
17.06.2023
Водонапорную башню Златоуста рекомендовали включить в госреестр объектов культурного наследия
17.06.2023
Инженер из Златоуста перевел лжеброкерам почти 15 миллионов рублей
16.06.2023
В центре Челябинска началась очистка Миасса
В Челябинске автобус №86 больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр
02.06.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов на пересечении проспекта Ленина со Свердловским проспектом
31.05.2023
В Челябинске запускают летний автобусный маршрут от областной больницы до санатория «Изумруд»
30.05.2023
Самых «горячих» перевозчиков Челябинска будут наказывать рублем
05.05.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Блюхера
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023
Челябинская область и Башкортостан будут развивать проект межуниверситетского кампуса
16.06.2023
ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023