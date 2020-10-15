В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию
В Челябинске возобновляется работа автобусов 21-го маршрута «Мамина - АМЗ - поселок АМЗ - Мамина». Завтра, 16-го октября, на линию выйдут три транспортных средства.
Автобусы будут развозить пассажиров по следующему маршруту: Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, Бажова, Героев Танкограда, проспект Ленина, Воровского, Блюхера, Уфимский тракт, Трактовая (поселок АМЗ), Кузнецова, Блюхера, Воровского, проспект Ленина, Героев Танкограда, Бажова, Танкистов, Щербаковская 2-я, Мамина.
Время отправления от конечной улица Мамина:
5:50, 6:35, 7:20, 7:55, 8:40, 9:25,, 10:38, 11:23, 12:08, 12:34, 13:19, 14:04, 15:17, 16:02, 16:47, 17:13, 17:58, 18:43.
Время отправления от поселка АМЗ:
6:46, 7:31, 8:16, 8:51, 9:36, 10:21, 11:34, 12:19, 13:04, 13:30, 14:15, 15:00, 16:13, 16:58,17:43, 18:09, 18:54, 19:39.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, пассажиры смогут доехать до остановок «Улица Трактовая», «Красный мост», «Школа», «Проспект», «Магазин», «Больница АМЗ», не оплачивая проезд повторно.
Маршрут обслуживает ООО «Общественный городской транспорт». Стоимость проезда за наличный расчёт - 23 рубля. К оплате принимаются бесконтактные банковские карты, все виды транспортных карт (в том числе социальные), действует единый пересадочный билет.
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