ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию

Общество
Сегодня, 14:08
Размер текста

В Челябинске возобновляется работа автобусов 21-го маршрута «Мамина - АМЗ - поселок АМЗ - Мамина». Завтра, 16-го октября, на линию выйдут три транспортных средства.

Автобусы будут развозить пассажиров по следующему маршруту: Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, Бажова, Героев Танкограда, проспект Ленина, Воровского, Блюхера, Уфимский тракт, Трактовая (поселок АМЗ), Кузнецова, Блюхера, Воровского, проспект Ленина, Героев Танкограда, Бажова, Танкистов, Щербаковская 2-я, Мамина.

Время отправления от конечной улица Мамина:

5:50, 6:35, 7:20, 7:55, 8:40, 9:25,, 10:38, 11:23, 12:08, 12:34, 13:19, 14:04, 15:17, 16:02, 16:47, 17:13, 17:58, 18:43.

Время отправления от поселка АМЗ:

6:46, 7:31, 8:16, 8:51, 9:36, 10:21, 11:34, 12:19, 13:04, 13:30, 14:15, 15:00, 16:13, 16:58,17:43, 18:09, 18:54, 19:39.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, пассажиры смогут доехать до остановок «Улица Трактовая», «Красный мост», «Школа», «Проспект», «Магазин», «Больница АМЗ», не оплачивая проезд повторно.

Маршрут обслуживает ООО «Общественный городской транспорт». Стоимость проезда за наличный расчёт - 23 рубля. К оплате принимаются бесконтактные банковские карты, все виды транспортных карт (в том числе социальные), действует единый пересадочный билет.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 12:10
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по суточному приросту ковида
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Сегодня, 11:29
«Ростелеком» и граффитисты подарили Челябинску творение Микеланджело в новом прочтении
Сегодня, 10:44
«Челябинскгоргаз» ввел в эксплуатацию новый газопровод
Сегодня, 10:32
В Челябинской области одаренные дети и их наставники получат денежное поощрение
Сегодня, 10:28
Южноуральские экоактивисты запустили challenge «Почему я ношу маску!»
Сегодня, 09:34
В Челябинске ограничат движение на десяти улицах в связи с дорожными работами
Сегодня, 09:16
Каждый десятый работодатель требует знание иностранного языка
Вчера, 20:04
В Челябинске актуализировали телефоны неотложки
Вчера, 17:05
Анонсы событий и мероприятий на 15 октября
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 14:09
Происшествия
Полиция задержала в аэропорту Челябинска пьяного пассажира, которому захотелось погулять по аэродрому
Сегодня, 13:53
Общество
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Сегодня, 13:49
Происшествия
Челябинское УФАС изучит рекламу со сведениями «закажи закладку на дом»
Сегодня, 13:48
Происшествия
Жительница Златоуста дала отпор аферистам, которые представлялись сотрудниками ФСБ
Сегодня, 13:17
Экономика
В строительстве мусороперерабатывающего комплекса близ Челябинска заинтересовано 4 инвестора
Материалы рубрики
Сегодня, 13:53
Общество
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Сегодня, 12:21
Общество
В Челябинске продлено ограничение движения на Свердловском проспекте
Сегодня, 12:11
Общество
После вмешательства прокуратуры у жителей дома в Челябинске появилось отопление
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком» и граффитисты подарили Челябинску творение Микеланджело в новом прочтении
Сегодня, 10:44
Общество
«Челябинскгоргаз» ввел в эксплуатацию новый газопровод
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика