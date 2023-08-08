В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками

В Челябинске Центр социально-психологической реабилитации «ОНИС» запустил проект «Чистое пространство», направленный в том числе на закраску пронаркотического контента.

Участники проекта планируют удалить не менее тысячи надписей с незаконной рекламой интернет-сайтов по распространению запрещенных веществ.

Проблема вовлечения подростков в распространение и употребление наркотических средств обретает масштабы социальной катастрофы, отмечают в Центре. В основном молодежь втягивают в преступную деятельность и употребление наркотиков посредством телеграм-каналов и других социальных сетей. Ссылки или куар-коды на данные ресурсы можно увидеть повсеместно: на зданиях, ограждениях… Причем в некоторых местах реклама появляется снова и снова, на свежей краске, под слоем которой скрываются уже закрашенные ссылки.

Как сообщает администрация Челябинска, жители могут сообщить о таких надписях, заполнив форму по ссылке.