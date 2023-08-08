08.08.2023
Солист челябинской оперы завоевал второе место в международном конкурсе, посвященном Стравинскому
08.08.2023
На практику в ГРЦ Макеева приехали студенты из Казани
08.08.2023
В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками
08.08.2023
В Челябинской области в июле родилось 30 пар двойняшек
08.08.2023
В Челябинске неизвестный закидал камнями автобус №34 с пассажирами
08.08.2023
В Челябинске определен исполнитель контракта на установку МАФов в новой части арт-сквера
В Челябинске будут массово закрашивать рекламу интернет-сайтов, торгующих наркотиками
05.08.2023
Житель Коркино хотел порадовать друга в изоляторе каннабисом в тюбиках из-под зубной пасты
23.07.2023
В отделе полиции Челябинской области выявили пропажу наркотиков из вещдоков
21.07.2023
ХК «Трактор» прокомментировал увольнение спортивного директора
04.07.2023
Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023