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В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков

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В Челябинске членов ОПГ приговорили к 73 годам за сбыт наркотиков

В Челябинске Центральный районный суд вынес приговор девяти участникам преступной группы, которые делали «закладки» в Приморском крае и Челябинской области. В общей сложности им назначили 73 года лишения свободы.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, судом установлено, что подсудимые распространяли наркотики через интернет-магазин.

Предварительно они прятали из в тайники – «закладки». Оплата происходила через сервисы электронных платежных систем.

Участников группы признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, г» ч. 4,ч.5 ст. 228.1 УК РФ).

«Виновным назначены наказания от шести до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режима», - подытожила Мамаева.