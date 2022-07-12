В Челябинске демонтируют правый поворот с Красной на Труда, движение закрыто

В Челябинске на этой неделе начнут демонтировать отнесенный правый поворот с Красной на Труда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение по данному ответвлению уже перекрыто.

Решение о демонтаже поворота принято в связи с закрытием автовокзала во дворце спорта «Юность». Данная дорога была построена, в первую очередь, для движения автобусов.

Работы по благоустройству освободившегося участка будут завершены к концу августа.