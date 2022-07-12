12.07.2022
В Челябинской области продолжают бороться с ковидом тысяча 478 человек
12.07.2022
В Челябинске автобусы 136 и 136К изменили маршрут движения
12.07.2022
И снова смог: в пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
12.07.2022
В Челябинске демонтируют правый поворот с Красной на Труда, движение закрыто
12.07.2022
Вертеп Исторического музея Южного Урала имел большой успех на этнофестивале «Аркаим»
12.07.2022
На Бушуевском фестивале представят самый большой в мире морской офицерский кортик
В Челябинске демонтируют правый поворот с Красной на Труда, движение закрыто
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022
Власти радуются строительству висячего моста через Миасс, челябинцы волнуются о судьбе бора
05.07.2022