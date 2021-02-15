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В Челябинске демонтируют вставку, много лет закрывавшую арку на площади Революции

В Челябинске ведутся работы по демонтажу вставки, много лет закрывавшей арку на площади Революции (здание бывшего центрального гастронома).

Против закрытия арки, связанного с многолетним строительством, жители активно протестовали, устраивали пикеты – выход из двора высотки для них оказался закрыт.

Сегодня ситуация, к радости жителей, изменилась в их пользу.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова, решением Арбитражного суда на городскую мэрию возложена обязанность по освобождению проезда и прохода через арку.

«Суд обязал администрацию демонтировать нежилую вставку, предусмотренную для подземного перехода на территорию незавершенного строительства», - сказала Ксения Дурманова.