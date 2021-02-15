В Челябинске демонтируют вставку, много лет закрывавшую арку на площади Революции
В Челябинске ведутся работы по демонтажу вставки, много лет закрывавшей арку на площади Революции (здание бывшего центрального гастронома).
Против закрытия арки, связанного с многолетним строительством, жители активно протестовали, устраивали пикеты – выход из двора высотки для них оказался закрыт.
Сегодня ситуация, к радости жителей, изменилась в их пользу.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова, решением Арбитражного суда на городскую мэрию возложена обязанность по освобождению проезда и прохода через арку.
«Суд обязал администрацию демонтировать нежилую вставку, предусмотренную для подземного перехода на территорию незавершенного строительства», - сказала Ксения Дурманова.