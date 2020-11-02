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В Челябинске для удобства чуриловцев на маршрут №2 вывели автобусы большого класса

Общество
Сегодня, 10:41
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В Челябинске для удобства жителей микрорайона Чурилово первого ноября на маршрут №2 «ЮУрГУ - Мехколонна» вывели автобусы большого класса, доступные для маломобильных пассажиров.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в часы пик в рабочие дни интервал движения составит 20 минут, в остальное время - 30-35 минут.

Первый автобус с мехколонны во все дни недели будет отправляться в рейс в 6:05, последний - с ЮУрГУ - в 22:35 (в будни), в 22:30 (в выходные). Подробное расписание будет размещено на сайте городских маршрутов.

Стоимость проезда за наличный расчёт составляет 23 рубля. Проезд можно оплатить социальными, транспортными, бесконтактными банковским картами (или мобильным устройством, к которому привязана карта, например, смартфон, смарт-часы, смарт-браслет или NFC-кольцо). 

Для держателей транспортных карт действует единый пересадочный билет, который дает возможность уехать в другие районы города, совершая пересадку на крупных пересадочных остановках на проспекте Ленина (Комсомольска площадь, «Детский мир», площадь Революции, Алое поле).

С подробной информацией об условиях использования пересадочного билета можно ознакомиться здесь.

Второй автобусный маршрут обслуживает ООО «Общественный городской транспорт».

 

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