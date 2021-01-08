В Челябинске дорожные подрядчики за ночь вывезли более 2,6 тысячи тонн снега

В Челябинске минувшей ночью, с седьмого на восьмое января, дорожные подрядчики вывезли две тысячи 632 с половиной тонны снега.
На уборке улично-дорожной сети южноуральской столицы в ночное время было задействовано 155 единиц техники: 32 комбинированных дорожных машины, 59 МТЗ, 26 погрузчиков, 36 самосвалов и два автогрейдера. В уборке было задействовано 53 дорожных рабочих.
Как сообщает в пятницу, восьмого января, телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, традиционно производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.
Кроме того, подрядчики занимались сбором и вывозом снега, мусора и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.
В КДХ Челябинска уточняют, что обработка противогололедным материалом производится на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.
Сегодня, восьмого января, на улицах Челябинска работает 187 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 88 МТЗ, 36 погрузчиков, 26 самосвалов и два автогрейдера. В уборке задействовано 280 дорожных рабочих.