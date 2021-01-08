В Челябинске дорожные подрядчики за ночь вывезли более 2,6 тысячи тонн снега

За сутки умерло девять южноуральцев с ковидом, самой молодой было 36 лет

Жители Копейска выстраиваются в очередь, чтобы сдать тест на ковид

Две молодые челябинки устроили переполох с пожаром в развлекательном заведении на Цвиллинга

Восьмого января - Собор Пресвятой Богородицы, второй день рождественских Святок

В субботу зарядку с южноуральцами проведет первая российская чемпионка мира по тхэквондо

Губернатор и Митрополит поздравляют южноуральцев с Рождеством

В Челябинской области стартовали Рождественские ёлки, но пройдут они не совсем обычно

Самые яркие проекты управления архитектуры Челябинска в 2020 году

Главврач Сосновской ЦРБ рассказал о сноубординге и гормоне счастья

В Челябинске дорожные подрядчики за ночь вывезли более 2,6 тысячи тонн снега

В Челябинске минувшей ночью, с седьмого на восьмое января, дорожные подрядчики вывезли две тысячи 632 с половиной тонны снега.

На уборке улично-дорожной сети южноуральской столицы в ночное время было задействовано 155 единиц техники: 32 комбинированных дорожных машины, 59 МТЗ, 26 погрузчиков, 36 самосвалов и два автогрейдера. В уборке было задействовано 53 дорожных рабочих.

Как сообщает в пятницу, восьмого января, телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, традиционно производилась механизированная очистка от снега дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части.

Кроме того, подрядчики занимались сбором и вывозом снега, мусора и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

В КДХ Челябинска уточняют, что обработка противогололедным материалом производится на спусках, подъемах, а также на заездных карманах остановок общественного транспорта.

Сегодня, восьмого января, на улицах Челябинска работает 187 единиц техники: 35 комбинированных дорожных машин, 88 МТЗ, 36 погрузчиков, 26 самосвалов и два автогрейдера. В уборке задействовано 280 дорожных рабочих.