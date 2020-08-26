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В Челябинске дорожные работы в среду снова помешают движению транспорта

Общество
Сегодня, 09:56
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В Челябинске в среду, 26-го августа, продолжаются дорожные работы, в связи с чем движение транспорта на ряде улиц по-прежнему ограничено.

Это Мира (от Сталеваров до Румянцева), где продолжается монтаж бортового камня и пандуса; Хохрякова, где ведется фрезерование дорожного покрытия; Жукова, где идет установка бордюрного камня.

Также это улица Северо-Крымская, где производится устройство асфальтобетонного покрытия; Островского (от Каслинской до Краснознаменной), где ведутся демонтаж и установка бортового камня; Индивидуальная - здесь сегодня запланирована замена бордюрного камня и устройство асфальтобетонного покрытия.

На улице Нахимова в среду ведется установка бордюрного камня, на Радонежской - устройство асфальтобетонного покрытия.

На Василевского производится устройство асфальтобетонного покрытия, на Артиллерийской продолжается нанесение горизонтальной разметки (на обеих улицах выполнение работ запланировано в ночь).

 

 

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