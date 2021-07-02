В Челябинске ГИБДД объявляет набор на службу в полк ДПС

В Челябинске объявлен набор на службу в полк ДПС. На службу в полицию приглашаются южноуральцы в возрасте от 18 до 35 лет. Требования: отсутствии судимости, служба в вооруженных силах, образование от полного среднего до высшего и хорошее состояние здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску. Помимо вышеперечисленных требований, обязательно наличие водительского удостоверения и отсутствие грубых нарушений ПДД.

Кандидатам на службу обращаться в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску: ул. Гончаренко, 99. Телефон отделение по работе с личным составом: 728-61-02.

Что дает служба в полиции? Стабильную заработную плату. При наличии почетного звания «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» или «Заслуженный юрист Российской Федерации», ему выплачивается ежемесячная надбавка в размере десяти процентов к должностному окладу. На случай получения травм на службе страж порядка застрахован за счет государства.

Также предусмотрено единовременное пособие в размере, равном 120-кратному размеру оклада денежного содержания сотрудника полиции, установленного на день выплаты пособия, выплачивается членам семьи и лицам, находившимся на его иждивении, в равных долях в случае гибели сотрудника полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции.

Кроме того, при получении сотрудником полиции в связи с выполнением служебных обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ему выплачивается единовременное пособие в размере, равном 60-кратному размеру оклада денежного содержания, установленного на день выплаты пособия.

Сотрудник полиции также имеет право на жилищное обеспечение. Оно осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета посредством предоставления ему служебного жилого помещения или жилого помещения в собственность либо единовременной социальной выплаты на его приобретение в порядке и на условиях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Кроме того, сотрудник полиции и члены его семьи имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов, на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения по рецептам на лекарственные препараты в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Также сотрудник полиции обеспечивается проездными документами на все виды транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и местного сообщения. Сотруднику полиции выплачивается пособие на содержание его детей и детей, находящихся на его иждивении, посещающих государственные и муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних оздоровительных лагерях предоставляются в первоочередном порядке.