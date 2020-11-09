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В Челябинске готовы к вводу в эксплуатацию три детских сада, два еще строятся

Общество
Сегодня, 13:37
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске завершено строительство трех детских садов. Готовность объектов составляет сто процентов, и уже в ближайшее время садики будут введены в эксплуатацию.

Это детский сад на 380 мест в третьем микрорайоне «Академ Риверсайд», садики на 290 мест каждый в 47-микрорайоне и на улице Якутской.

Как сообщил сегодня, девятого ноября, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне, в этом году осталось достроить еще два детских сада.

Общая строительная готовность садика в микрорайоне «Парковый-2» на двести мест составляет 83 процента.

«В настоящий момент завершаются работы по внутренним инженерным сетям и ведутся внутренние отделочные работы. Закончено благоустройство территории», - рассказал Владимир Шамне.

Садик на двести мест в 48-м микрорайоне Челябинска готов на 71 процентов. Здесь также ведутся работы по внутренним инженерным сетям, производится внутренняя отделка помещений, завершается благоустройство прилегающей территории.

«К данному садику очень пристальное внимание. Объект возводит компания ООО «Альфастрой». С застройщиком неоднократно встречались, в том числе в минувшую пятницу с участием министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина. Заверения подрядчика и те действия, которые «Альфастрой» сейчас предпринимает по достройке садика, говорят о том, что данный объект будет введен в срок», - сообщил Владимир Шамне.

По его словам, общая строительная готовность школы в первом микрорайоне «Академ Риверсайд» составляет 26 процентов. В настоящее время ведется монтаж третьего этажа здания.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
детские сады
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