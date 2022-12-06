В Челябинске и Копейске из-за мороза отменены занятия в школах для начальных классов

В Челябинске и Копейске в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах для учащихся начальных классов.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, во вторник, шестого декабря, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 28 градусов, влажность воздуха 76%, ветра нет.

В областном центре из-за мороза не пошли в школу учащиеся начальных классов. «Сегодня, шестого декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение об отмене занятий в школах с первого по четвёртый классы первой смены», - сообщает телеграм-канал ЕДДС.

В Копейском городском округе мороз также отменил занятия для учащихся с первого по четвертый классы. «Шестого декабря 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха управлением образования принято решение об отмене занятий в школах г. Копейска с первого по четвертый класса первой смены», - сообщает управление образования городского округа. Утром в Копейске было минус 26 градусов, влажность воздуха 98 процентов, ветер южный 2-4 метра в секунду.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.