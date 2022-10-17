17.10.2022
В Челябинской области выявлен очередной случай бешенства
17.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида на фоне снижения заболеваемости
17.10.2022
В Челябинске в 2023 году запланирован ремонт более ста тротуаров
17.10.2022
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
17.10.2022
Челябинский «ЭФиР 74» объединил 78 стран мира (16+)
17.10.2022
В Челябинске восстановили старинную мостовую конца 19 века на Алом поле
В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС
Уже объявлены торги на снос пункта ДПС, расположенного на Шершнях
26.09.2022
Сотрудников ГИББД перевели на усиленный режим несения службы
11.03.2022
Сотрудники полиции Южноуральска ищут очевидцев аварии со смертельным исходом
01.03.2022
Полк ДПС Челябинска празднует годовщину со дня образования
10.02.2022
Сотрудники ДПС Челябинска, задержанные за взятки, не сумели вернуться домой
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022