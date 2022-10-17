В Челябинске исчезнет еще один пост ДПС

В Челябинске до конца года будет снесен пост ДПС на Шершнях. Сейчас ведутся торги на выбор подрядчика.

Об этом сегодня, 17 октября, на аппаратном совещании сообщила заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«Ведутся торги на снос поста ДПС на Шершнях. Объект снесут до конца года», - сказала Надежда Рыльская.

Напомним, ранее сообщалось, что снесено здание поста ДПС на Бродокалмакском тракте. Оно находилось в аварийном состоянии.