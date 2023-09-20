В Челябинске ищут перевозчика на 61-й муниципальный автобусный маршрут

В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут №61 регулируемого тарифа «Чистопольская – поселок Сухомесово».

Победитель аукциона начальной стоимостью 672 265,44 рубля определится после 25 сентября, когда закончится прием заявок, и должен будет организовать перевозки пассажиров по вышеуказанному маршруту в период с девятого октября по 31 декабря текущего года.

В прямом направлении 61-й автобус следует по улицам Новороссийская, Чистопольская, Кольцевая, Рудная, в обратном направлении – по Рудной, Кольцевой, Чистопольской, Новороссийской.

Остановки, который должен делать автобус, - в прямом направлении: Чистопольская, Стадион, поселок Береговой, Еловая, поселок Сухомесово, в обратном направлении: поселок Сухомесово, Еловая, поселок Береговой, Ярмарка, Стадион, Чистопольская.

Общая протяженность маршрута – 9,4 километра (по 4,7 километра в прямом и обратном направлениях).

Ежедневно перевозчик, который получит данный контракт (заказчик – ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»), должен делать 18 рейсов на автобусах малого класса. Первый рейс – начало седьмого утра.

Автобусы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации, в салонах должны иметься программно-технические комплексы видеонаблюдения и должна функционировать система безналичной оплаты проезда.