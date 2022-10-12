12.10.2022
В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута
12.10.2022
ОНФ считает, что закупки элитного алкоголя в период мобилизации дискредитируют челябинскую власть
12.10.2022
Герои СВО
12.10.2022
В Кыштыме пенсионерку придавило шкафом при перестановке мебели
12.10.2022
Две с половиной тонны продуктов отправили челябинские таможенники жителям Донбасса
12.10.2022
В 2023 году в Челябинской области заработает Единая ипотека со сниженными ставками
В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута
15.09.2022
В Челябинске в связи с работами на Румянцева автобусы и троллейбусы меняют маршруты
08.09.2022
Транспорт Челябинска развезет горожан по домам после праздничного фейерверка
08.09.2022
В день рождения Челябинска общественный транспорт изменит маршруты движения
07.09.2022
Автобусы 14-го маршрута от ж/д вокзала до Новосинеглазово теперь ходят чаще
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022