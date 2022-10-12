В Челябинске ищут перевозчика на два автобусных маршрута

В Челябинске ищут перевозчика на два муниципальных автобусных маршрута: №16 «ЧМК – ЮУрГУ» и №51 «Улица Братьев Кашириных – поселок Сосновка».

Прием заявок на участие в аукционе для определения перевозчика стартовал десятого октября, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт». Завершится – 18-го октября.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок №16 проходит через следующие улицы: 60-летия Октября, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов, Пети Калмыкова, Черкасская, Свердловский тракт, Индивидуальная, Березовая, Шагольская-1, Шагольская, Северный тракт, Челябэнерго, Северный тракт, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северная (поселок Шершни), Гостевая, Худякова, Лесопарковая, проспект Ленина.

Протяженность ежедневного маршрута (туда и обратно) – 68,6 километра. В техническом задании прописано, что автобусы должны быть среднего класса. Начало работы на линии – 5.50, окончание – 22.45.

Перевозчик, который выиграет аукцион, начнет исполнять контракт с первого ноября текущего года.

Согласно условиям контракта, на 16-м маршруте должно работать семь автобусов, которые в день должны делать тридцать рейсов туда и тридцать – обратно.

Начальная цена аукциона – три миллиона 766 тысяч 140 рублей.

Муниципальный маршрут регулярных перевозок №51 проходит через следующие улицы: Братьев Кашириных, Северо-Крымская, Труда, Энгельса, проспект Ленина, Свердловский проспект, Воровского, Блюхера, Кузнецова, Трактовая, Блюхера, Уфимский тракт, автодорога на Сосновку, Коммуны (поселок Сосновка).

Протяженность ежедневного городского маршрута составляет 48,1 километра (туда и обратно). В техническом задании прописано, что автобусы должны быть большого класса. Начало работы на линии – 5.30, окончание – 23.00.

Согласно условиям контракта, на 51-м маршруте должно работать девять автобусов, которым предстоит делать 43 рейса в день туда и столько же – обратно.

Начальная цена аукциона – три миллиона 498 тысяч 796 рублей.