22.09.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут №74
22.09.2023
В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке
22.09.2023
В Магнитогорске учительница перевела мошенникам полмиллиона
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
21.09.2023
В Челябинске аварийный дом по улице Савина могут расселить уже в 2024 году
21.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут №74
20.09.2023
В Челябинске ищут перевозчика на 61-й муниципальный автобусный маршрут
06.09.2023
Перевозчики Челябинской агломерации ответят за несовершенства в работе транспорта рублем
15.08.2023
Перевозчиков Челябинской агломерации оштрафовали почти на 650 тысяч рублей
27.06.2023
Челябинских перевозчиков попросили соблюдать расписание в Курбан-байрам
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023