В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут №74

В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут регулярных перевозок №74 «Поселок Федоровка – Агроуниверситет».

Заявки от желающих получить контракт (заказчик – ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области»), принимаются в период с 21 по 29 сентября. Начальная цена контракта - 3 089 301,60 рубля, исполнять его победитель аукциона будет в период с 16 октября до 31 декабря текущего года.

Отметим, 74-й автобус следует по улицам Огневая, Уфимский тракт, Блюхера, Воровского, Худякова, Энтузиастов, проспект Ленина.

Остановочные пункты по пути следования автобуса №74 такие: поселок Федоровка, администрация (поселок Федоровка), поворот на Федоровку, Сад «Спутник», Сад «Горняк», Сад «Энергетик» (Уфимский тракт), Нефтебаза, АМЗ, Поселок АМЗ (Блюхера), Энергетический колледж, Поселок Мебельный, ТК «Кольцо», Улица Рылеева, Областная больница, Медицинский университет, Улица Доватора, Улица Худякова, Улица Витебская, Гражданпроект, Агроуниверситет.

Протяженность маршрута - 22,9 километра (в прямом направлении - 11,2 километра; в обратном - 11,7 километра).

Ежедневно 74-й автобус должен делать по 48 рейсов туда и обратно. В технической документации сообщается, что автобусы должны быть малого класса, оснащены аппаратурой спутниковой навигации, иметь программно-технические комплексы видеонаблюдения в салонах, системы безналичной оплаты проезда. Срок эксплуатации автобусов не должен превышать семи лет.