05.01.2022
В Челябинске из-за поголовной халатности погиб рабочий депо
05.01.2022
В Челябинске разработали новую систему отслеживания выбросов
05.01.2022
Фестиваль «Морозко» завершает свой маршрут в Магнитогорске
05.01.2022
Православные южноуральцы смогут посмотреть Рождественскую службу онлайн
05.01.2022
В нацпарке «Таганай» назвали самые странные выходки туристов
05.01.2022
За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27
В Челябинске из-за поголовной халатности погиб рабочий депо
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021