В Челябинске из-за поголовной халатности погиб рабочий депо

В челябинском ремонтном депо 48-летнего рабочего придавило вагоном из-за многочисленных нарушений, допущенных при проведении работ. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного органа, 17 ноября 2021 года рабочие АО «ВРК-2» во время манёвров уложили только один тормозной башмак вместо необходимых пяти. Вдобавок сотрудники депо не передали машинисту локомотива команды по радиосвязи. В результате вагоны отцепили до того, как составитель поездов сообщил об их закреплении. В момент столкновения вагонов один из работников получил травмы, которые привели к его смерти.

Кроме того, в ходе проверки прокуратура обнаружила и другие нарушения: на стрелочных переводах не оказалось указателей направления движения и порядковых номеров, а тепловоз, который использует предприятие, не был оборудован устройствами наружной сигнализации.

По требованию надзорного органа, нарушения устранили, начальника ремонтного депо оштрафовали. Сейчас обстоятельства и причины ЧП выясняют сотрудники Следственного комитета.