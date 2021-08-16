В Челябинске из-за прорывов на тепловых сетях почти 150 домов остаются без горячей воды

В Челябинске продолжается заключительный этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону, который продлится до 25 августа.

Увы, не все этапы опрессовки прошли гладко. На сетях произошли прорывы, и сейчас 147 домов остаются без горячей воды.

Об этом сообщил на аппаратном совещании в мэрии сегодня, 16 августа, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Также в этом году было выявлено 39 домов, которые нуждаются в замене бойлеров. 24 уже заменены. В остальных случаях ведутся переговоры с собственниками жилья», - сказал Астахов.

Согласно жилищному кодексу, бойлер относится к общему имуществу собственников жилья многоквартирного дома. А значит, решение о его замене необходимо принимать на собрании собственников жилья. На таких собраниях представители управляющих компаний объясняют жильцам, что, если не поменять бойлер, можно остаться без горячей воды.

Также Астахов сообщил, что в администрацию управляющими компаниями подано 353 пакета документов на выдачу паспортов к новому отопительными сезону, 145 - уже выдано.