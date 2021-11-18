В Челябинске изменится схема движения транспорта на перекрестке Разина и Овчинникова

В Челябинске в связи с ремонтом путей на улице Цвиллинга завтра, 19-го ноября, с 22-х часов трамвайный переезд на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина будет закрыт, движение автотранспорта - ограничено.

По улице Разина проезжая часть будет сужена до четырех полос в сторону центра, движение - только прямо. В сторону Доватора крайняя левая полоса будет закрыта, движение также только прямо.

По улице Овчинникова при движении в сторону железнодорожного вокзала движение будет возможно только направо, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей просят учитывать ограничения, которые будут действовать до шести утра 26-го ноября, соблюдать временные знаки и заранее планировать свой маршрут.