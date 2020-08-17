ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске кардинально изменят подход к укладке тротуарной плитки

Общество
Сегодня, 11:26
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске при благоустройстве общественных пространств будут использовать плитку только среднего и крупного размеров без фаски. Она доставляет слишком много неудобства для горожан при передвижении на роликах, самокатах и велосипедах.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова заявила сегодня, 17 августа, на традиционном совещании в администрации города и дала соответствующее поручения своим заместителям.

 «Там, где будут выполняться работы по укладке плитки, то нужно внести в стандарт благоустройства ту плитку, которая будет среднего размера, крупного размера и без фаски, чтобы жители города могли беспрепятственно кататься по общественным пространствам. За образец возьмите сквер, который находится на Цвиллинга, где подрядчик быстро переориентировался после посещения губернатора области, они меняли размер этой плитки, стали делать без фаски. Это здорово и одобряется», - сказала Наталья Котова. 

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение, чтобы данный подход применялся при благоустройстве всех общественных пространств.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Общество
Сегодня, 12:04
Южноуральская прокуратура призывает родителей жаловаться на поборы в школах
Среда обитания
Сегодня, 12:01
Яблоневый сад челябинской «Плодушки» избавляют от поросли и поваленных деревьев
Общество
Сегодня, 11:59
У Челябинской области есть все шансы выйти из режима повышенной готовности уже на следующей неделе
Общество
Сегодня, 11:41
В Челябинской области за сутки стабильно умирают по четыре человека с коронавирусом
Вчера, 11:52
В Челябинской области за сутки выписали в семь раз меньше излечившихся от «ковида», чем днем ранее
Вчера, 11:47
В Челябинской области скончались еще четыре южноуральца с коронавирусом
15.08.20 12:16
Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
15.08.20 12:12
Скончались еще четыре южноуральца с коронавирусом
14.08.20 17:59
Челябинцев приглашают к очередному соучастию в проектировании набережной Смолино
14.08.20 17:39
В Челябинске ограничат движение по нескольким улицам в связи с работами на сетях водо- и теплоснабжения
14.08.20 17:20
Крутить педали без забот челябинцам поможет велобот
14.08.20 17:05
Алексей Текслер получил благодарность полпреда УрФО за горячее питание в школах
14.08.20 16:10
Анонсы событий и мероприятий на 15, 16 и 17 августа
14.08.20 15:48
Благотворительный фонд РМК передал минздраву региона скорые и реанимобили
Общество
Сегодня, 10:34
На Кировке заработают павильоны с прессой, велопарковки и обновленный фонтан
Общество
Сегодня, 11:59
У Челябинской области есть все шансы выйти из режима повышенной готовности уже на следующей неделе
Новости
Сегодня, 12:06
Федерация
Канадские ученые нашли деградирующую covid-19 ткань
Сегодня, 12:04
Общество
Южноуральская прокуратура призывает родителей жаловаться на поборы в школах
Сегодня, 11:57
Федерация
Мясников посоветовал бороться с целлюлитом мужчиной
Сегодня, 11:36
Происшествия
В Челябинской области обезврежены два опасных бронебойных снаряда
Сегодня, 11:00
Экономика
Челябинск получит до конца года еще 34 новых низкопольных автобуса
Материалы рубрики
Сегодня, 12:04
Общество
Южноуральская прокуратура призывает родителей жаловаться на поборы в школах
14.08.20 17:59
Общество
Челябинцев приглашают к очередному соучастию в проектировании набережной Смолино
14.08.20 17:39
Общество
В Челябинске ограничат движение по нескольким улицам в связи с работами на сетях водо- и теплоснабжения
14.08.20 17:20
Общество
Крутить педали без забот челябинцам поможет велобот
14.08.20 16:10
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15, 16 и 17 августа
Теги
Челябинск
Наталья Котова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика