В Челябинске кардинально изменят подход к укладке тротуарной плитки

В Челябинске при благоустройстве общественных пространств будут использовать плитку только среднего и крупного размеров без фаски. Она доставляет слишком много неудобства для горожан при передвижении на роликах, самокатах и велосипедах.

Об этом глава Челябинска Наталья Котова заявила сегодня, 17 августа, на традиционном совещании в администрации города и дала соответствующее поручения своим заместителям.

«Там, где будут выполняться работы по укладке плитки, то нужно внести в стандарт благоустройства ту плитку, которая будет среднего размера, крупного размера и без фаски, чтобы жители города могли беспрепятственно кататься по общественным пространствам. За образец возьмите сквер, который находится на Цвиллинга, где подрядчик быстро переориентировался после посещения губернатора области, они меняли размер этой плитки, стали делать без фаски. Это здорово и одобряется», - сказала Наталья Котова.

Глава Челябинска Наталья Котова дала поручение, чтобы данный подход применялся при благоустройстве всех общественных пространств.