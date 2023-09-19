19.09.2023
В Челябинске тепло пришло в 299 социальных учреждений
19.09.2023
В Челябинске дорожный рывок сегодня осуществляется на 36 объектах
19.09.2023
Челябинские спортсменки завоевали «бронзу» всероссийских стартов по гребле на байдарках и каноэ
19.09.2023
В Челябинске будут судить обвиняемого в хищении денег иностранцев
19.09.2023
В Челябинске временно изменили маршруты трамваи №20 и №22
19.09.2023
В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина продлен до АМЗ
В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина продлен до АМЗ
19.09.2023
Наталья Котова поручила разобраться, почему автобусы в Челябинске не соблюдают расписание
06.09.2023
В день города жителей и гостей Челябинска прокатит знаменитый «Икарус»
15.08.2023
Перевозчиков Челябинской агломерации оштрафовали почти на 650 тысяч рублей
01.08.2023
В Челябинске закрыли движение автобусов по улице Богдана Хмельницкого
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023