В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина продлен до АМЗ

В Челябинске компенсационный автобусный маршрут от улицы Калинина, который следует по улице Блюхера, продлили до АМЗ. В остальном данный маршрут не изменился.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автобус ходит ежедневно: каждые 20 минут - днем и каждые 30 минут - вечером (после 20 часов).

Первый рейс: от Калинина - в 05:40, от АМЗ - в 06:02.

Последний рейс: от Калинина - 22:10, от АМЗ - в 22:20.