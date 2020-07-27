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В Челябинске, Коркино, Сатке и Златоусте вновь режим «черного неба»

Общество
Сегодня, 16:48
Автор: 
Любовь Юрина

На территории Златоуста, Сатки, Коркино и Челябинска объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Коркино режим «черного неба» объявлен в 19 часов 24 июля. В областном центре он сохранится до 19 часов 28 июля, в Коркино – до 12 часов 28 июля. В Златоусте и Сатке НМУ продлятся с 19 часов 27 июля до 19 часов 28 июля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Жители Челябинска с пятницы стали жаловаться на неприятный запах в разных районах города: «Кошмарная вонь на Кашириных», «Вонь на Теплотехническом институте», «На Северо-западе в воздухе можно ставить топор от вонючих промышленных выбросов», «Дышать нечем в районе Яблочкина». Жалобы идут с Ленинского и других районов. «Сегодня в 4 утра был какой-то ад. Проснулась от вони. Живем в относительно благополучном районе, на АМЗ, источников выбросов рядом нет, только минеральная вата», - пишет Екатерина на странице «Вредные выбросы» в соцсетях.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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