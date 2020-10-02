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В Челябинске лучшие бойцы спецназа сдали экзамен на право ношение крапового берета

Общество
Сегодня, 15:45
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На базе отряда спецназа Росгвардии региона, который дислоцируется в Челябинске, состоялся заключительный этап сдачи квалификационных испытаний на право ношения крапового берета. За право обладать знаком особого отличия боролись 34 бойца из воинских частей специального назначения округа. «Краповиками» стали четыре военнослужащих.

Кандидатам предстояло сдать нормативы по различным дисциплинам, после чего в полном боевом снаряжении, с оружием, пробежать 12-километровый марш-бросок в условиях, максимально приближенных к боевым. На маршруте спецназовцев ждали затяжные подъемы, преодоление водной преграды, нормативы по огневой подготовке, бой с условным противником в горно-лесистой местности и многое другое.

«На полосе препятствий испытуемые продемонстрировали умение работать в «тройках». Один из самых ответственных этапов – проверка оружия. В случае осечки либо утраты патрона кандидат снимался с испытания. После выполнения упражнений по высотной подготовке и нормативов по акробатике – спарринг по правилам рукопашного боя с несколькими сменяющимися соперниками», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

В этот раз успешно преодолели все испытания и удостоились права носить краповый берет четыре военнослужащих.

 

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