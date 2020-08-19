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В Челябинске могут появиться два новых почетных гражданина

Общество
Сегодня, 17:00
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В Челябинске могут появиться два новых почетных гражданина города. 

Это бывший начальник ГУВД по Челябинской области генерал-лейтенант милиции Юрий Луконин и народный художник РФ, известный скульптор-монументалист, автор многих памятников и монументов в столице Южного Урала и других городах региона Вардкес Авакян.

Как сообщает пресс-служба челябинской гордумы, в администрацию областного центра поступили ходатайства о присвоении почетного звания четырем горожанам.

Сегодня, 19-го августа, участники заседания комиссии по местному самоуправлению отобрали две кандидатуры, одобренные главой Челябинска Натальей Котовой.

Быть или не быть Юрию Луконину и Вардкесу Авакяну почетными гражданами южноуральской столицы, депутаты думы Челябинска решат на заседании 25-го августа.

СПРАВКА

Звание «Почетный гражданин  Челябинска» было учреждено 8 сентября 1967 года и традиционно присваивается в День города. Оно стало особой формой поощрения за заслуги перед муниципалитетом. Память об этих людях хранится в истории Челябинска, данные заносятся на стенд «Почетные граждане города» в фойе челябинской мэрии.

 

 

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