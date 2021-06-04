В Челябинске на Автодорожной улице демонтируют незаконные объекты

В Челябинске собираются навести порядок на улице Автодорожной – от улицы Мастеровой до Свердловского тракта, но мешают незаконно расположенные нестационарные объекты.

С 16 июня начнется демонтаж этих объектов в соответствии с Порядком демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории города Челябинска, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 30.03.2021г. № 17/8. Собственников незаконно размещенных объектов просят освободить территорию до указанной даты.

В случае, если территория не будет освобождена, все имущество будет демонтировано и перевезено на земельный участок МКУ «Городская среда».