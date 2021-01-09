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В Челябинске на костюмированный парад вышли собаки-аристократы

Живым украшением центра Челябинска сегодня, девятого января, стало массовое шествие собак корги – так их владельцы решили поздравить с новогодними праздниками горожан. Традиционный новогодне-рождественский парад собрал несколько десятков редких домашних питомцев со всего Челябинска и окрестностей.

Корги – одна из самых изысканных и аристократичных пород собак, которых не зря называют королевскими (любимые собаки британской королевы). Очень ласковые и добродушные, с характерной физиологией (короткие лапки).

Но больше всего их любят за общительность и позитивные эмоции, которые все время изображают их забавные ушастые мордочки. Встретишь такую на улице – обязательно захочешь улыбнуться и даже потискать.

А еще они умеют очень мило откидывать задние лапки и демонстрировать красивую попку.

Участники корги-феста (или «коржовки») порадовали горожан на площади у памятника Курчатову, прошлись по проспекту Ленина и зашли на центральную аллею парка Гагарина.

Яркими моментами стали массовые собачьи фотосессии – специально для этого и для шествия корги одели в праздничные костюмы с новогодней атрибутикой, и даже Дед Мороз пришел.

«Мимишная» акция собрала сотни улыбок и селфи прохожих.