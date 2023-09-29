В Челябинске на круглом столе обсудили вопросы ресоциализации и адаптации осужденных.

Во встрече приняли участие врио заместителя начальника регионального ГУФСИН Сергей Третьяков, помощник начальника ГУФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Иван Мишанин, начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Константин Таскаев, а также сотрудники отдела воспитательной и социальной работы с осужденными. Общественный совет при ГУФСИН Челябинской области представляла директор благотворительного фонда «Прикосновение к жизни» Ольга Черепанова.

Основной целью мероприятия стало обсуждение мер, способствующих совершенствованию деятельности по ресоциализации людей, отбывающих наказание, и недопущению с их стороны повторных преступлений.

Кроме того, участники круглого стола говорили о реализации наказания в виде принудительных работ и о внедрении системы пробации.