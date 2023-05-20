20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
20.05.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала
19.05.2023
Группа РМК прокомментировала санкции, введенные против нее Великобританией
19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
19.05.2023
Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»
19.05.2023
Дело депутата Гордумы Челябинска передано в суд
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала
19.05.2023
По ночам путепровод на Мастеровой в Челябинске будет закрыт для автомобилей
18.05.2023
Мэрия предупредила челябинцев о закрытии движения на Мамина
18.05.2023
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского
05.05.2023
В Челябинске в День Победы закроют движение транспорта
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023