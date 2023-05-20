В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала

В Челябинске в восемь часов утра 21 мая ограничат движение транспорта по улице 3-го Интернационала в районе пересечения с проспектом Ленина.

Как сообщили в мэрии, на этом участке будут проводить работы на сетях водоснабжения.

Движение транспорта возобновится после 20 часов 22 июня.

Городские власти просят водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.