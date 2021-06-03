В Челябинске на месяц ограничат движение транспорта

В Ленинском районе Челябинска на месяц ограничат движения транспорта. Это связано с работами по строительству наружных сетей водоснабжения.

Движение ограничат недалеко от дворца культуры «ЧТПЗ».

Как сообщили в администрации Челябинска, движения транспорта будет прекращено с восьми часов утра четвертого июня. Движения планируют возобновить четвертого июля в восемь часов вечера.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.